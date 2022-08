Calciomercato, Milinkovic Savic alla Juventus: la data è “segnata”

Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano la presa per Milinkovic: la rivelazione di Luca Momblano che riapre scenari molto interessanti.

Sono ore convulse in casa Juventus. Alla vittoria contro il Sassuolo – importante per fornire una risposta repentina ai successi delle altre pretendenti per il titolo e per la corsa Champions – ha fatto seguito la notizia dell’infortunio accorso ad Angel Di Maria, che potrebbe stare fermo ai box per più di 20 giorni. Una gatta da pelare in più per Max Allegri, che in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato si aspetta nuovi rinforzi che puntellino l’organico a sua disposizione.

In questo senso, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra sono piuttosto negative. Il Manchester United, infatti, si sarebbe ritirato dalla corsa ad Adrien Rabiot, giudicando esorbitanti le pretese economiche della mezzala francese. Nel caso in cui non si sbloccasse la partenza dell’ex Psg, Cherubini non potrebbe affondare il colpo per Leandro Paredes, con il quale ha da tempo trovato un accordo di massima. Il vero sogno del tecnico livornese, però, continua a rispondere al nome di Sergej Milinkovic Savic: il “Sergente” della Lazio, legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2024, non è sparito dai radar della “Vecchia Signora”, che stando a quanto riferito da Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus, starebbe continuando a monitorare la pista.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Milinkovic: la rivelazione di Momblano

Accostato a diversi club in Premier e in Ligue 1 – Manchester United e Psg su tutti – per Milinkovic Savic non sarebbero arrivate offerte concrete, almeno fino a questo momento. Nel corso di una delle sue ultime interviste, il patron della Lazio Claudio Lotito ha spiegato come non abbia alcuna intenzione di accettare (presunte) offerte da 50 milioni di euro che avevano catalizzato l’attenzione mediatica. Ecco quanto riferito da Luca Momblano, a proposito di un possibile ritorno di fiamma Milinkovic-Juventus: “Qualche fonte sponda Lazio di certo rilievo, ritiene che negli ultimi 10 giorni di mercato ci possa essere un nuovo assalto della Juventus per Milinkovic Savic. Sono molto preoccupati, molto di più rispetto ala scorsa estate.”