Calciomercato Juventus, la conferma è definitiva: semaforo rosso da 80 milioni

Calciomercato Juventus, l’interesse per il calciatore brasiliano è la conferma: il club ha ormai abbandonato la pista.

Si è improvvisamente raffreddato il fronte Rabiot. La cessione del centrocampista francese al Manchester United avrebbe potuto sbloccare una volta per tutte il mercato della Juventus. O, almeno questa era la speranza iniziale. Venti milioni che sarebbe stati immediatamente reinvestiti per consegnare a Massimiliano Allegri l’attesissimo regista (Paredes?). Ma le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra lasciano l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri. L’impasse si sarebbe creata per via delle commissioni troppo alte richieste ai Red Devils dalla mamma-agente Veronique, peraltro già nota per le sue pretese alquanto spropositate durante l’operazione che portò il francese a Torino tre stagioni fa.

Oltremanica sono sicuri che il Manchester United abbia mollato, decidendo di virare altri giocatori. Hanno sicuramente giocato un ruolo particolare anche le veementi proteste della tifoseria, contraria ad un investimento del genere. Insomma, a Manchester sono convinti che serva ben altro per far ripartire una squadra in crisi nera come quella di Erik ten Hag.

Calciomercato, United su Casemiro: Rabiot è un lontano ricordo

L’interesse dello United si sarebbe riversato verso Casemiro del Real Madrid, vecchio pallino della dirigenza dei Red Devils. Un colpo da novanta, quello del brasiliano: il nazionale verdeoro ha da poco firmato il rinnovo fino al 2025 ma dall’Inghilterra è arrivata la classica proposta che a quell’età (30 anni) non si può proprio rifiutare.

El Manchester United, decidido a fichar a Casemiro. 📌 Están dispuestos a pagar cerca de 80 millones. 📌 Oferta tentadora al jugador: le doblan la ficha. 📌 El brasileño, molesto con algunas decisiones del club, se lo está pensando… ✍🏻 @Santos_Relevo pic.twitter.com/b6erjtxQNL — Relevo (@relevo) August 17, 2022

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As il Manchester United avrebbe proposto un quinquennale al centrocampista di Carlo Ancelotti. Nelle casse dei Blancos, invece, finirebbero circa 80 milioni di euro. Il giocatore, a quanto pare, ci sta pensando seriamente. Ma questa non è una buona notizia per la Juventus: l’assalto a Casemiro è la prova provata che il Manchester United ha ormai definitivamente abbandonato la pista Rabiot.