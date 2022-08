Juventus, nuova firma dopo un anno: il sodalizio è ufficiale

Juventus, la partnership è stata confermata: l’annuncio ufficiale del club bianconero che suggella la nuova intesa.

Il campionato della Juventus è partito nel migliore dei modi: il rotondo 3-0 con il quale i bianconeri hanno regolato la pratica Sassuolo è un ottimo biglietto da visita fornito da una squadra che comunque è ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco. Allegri spera di ricevere buone notizie dal mercato; intanto, il club bianconero ha reso noto un altro tipo di accordo.

No, questa volta non si tratta di questioni di calciomercato in senso stretto, ma dell’accordo con il quale la Juventus e Bitget hanno rinnovato la propria partnership: il primo Sleeve partner della storia bianconera continuerà ad essere presente sulle maglie bianconere, in particolar modo sulla manica sinistra.

Juventus, nuovo accordo con Bitget: l’annuncio ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale: “JUVE E BITGET, ANCORA INSIEME! La Juve ha appena iniziato il cammino in una nuova stagione e, come nella scorsa, i bianconeri lo percorrono insieme a Bitget. Un anno fa Bitget diventava il primo Sleeve Partner della storia bianconera, e la collaborazione si rinnova oggi, ispirata come sempre dalla ricerca dell’eccellenza, con la presenza di Bitget sulla manica sinistra della maglia della Juventus.”