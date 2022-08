Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole a tutti i costi: contatti infuocati

Calciomercato Juventus, volontà diretta di mister Allegri. Necessità che diventa virtù. Adesso può arrivare subito.

La Juventus segue sempre con molta attenzione la soluzione Paredes. Nonostante il caso Rabiot – Manchester United non sbloccato. L’arrivo del play argentino è sempre probabile. Come scrivono da ‘Relevo’ la volontà di arrivare a chiudere l’affare Paredes arriverebbe direttamente da mister Allegri che lo vorrebbe a tutti i costi.

Necessità richiesta di Allegri. C’è bisogno di un play in mediana. Giocatore che può fare la differenza e completare il ruolo, visti i problemi riscontrati proprio con la regia (assente) da diverso tempo nel centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole a tutti i costi Paredes | Arriverebbe a prescindere da Rabiot

Paredes arriverebbe a prescindere da Rabiot. Infatti, nonostante il mancato accordo con il Manchester United, l’argentino, alla fine, potrebbe arrivare comunque sotto la Mole magari in una modalità diversa. Potrebbe essere infatti il prestito la soluzione migliore per Paredes.

Il play argentino è richiesto esplicitamente da Allegri e la dirigenza potrebbe soddisfare questo desiderio del mister prima della fine del mercato. Ormai manca poco alla chiusura e molti colpi pianificati in uscita, purtroppo, proprio in mediana, non sono stati completati. Ciò, però, non dovrebbe ostacolare il possibile arrivo dell’argentino richiesto da Allegri ma anche da Di Maria con cui sono amici da lungo tempo e compagni di nazionale. Non ci resta che attendere, dunque, l’arrivo ufficiale.