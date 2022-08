Calciomercato Juventus, dal bianconero al bianconero: cessione ufficiale

Calciomercato Juventus, il club ha comunicato la conclusione dell’operazione: si trasferisce a titolo definitivo.

Ci sono ancora due settimane di tempo per migliorare e rendere più competitiva la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Questa per la Juventus dovrà essere necessariamente la stagione della riscossa dopo le delusioni patite lo scorso anno, il primo dal 2011 concluso senza sollevare al cielo nemmeno un trofeo. La vittoria netta ottenuta domenica contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato è stato un ottimo segnale. Tre punti che hanno permesso ai bianconeri di tenere il passo delle altre big, tutte a punteggio pieno.

La nota stonata della serata è l’infortunio di Angel Di Maria, uscito per problemi muscolari al termine di un primo tempo da incorniciare, in cui ha dimostrato – se ce ne fosse bisogno – di avere le stimmate del campione. Debutto bagnato anche dal primo gol con la maglia della Juventus, approfittando di un’indecisione del portiere neroverde Consigli.

Calciomercato Juventus, Coccolo ceduto al Cesena

In attesa di accogliere altri rinforzi, la dirigenza è focalizzata anche sulle cessioni. Pochi minuti fa è arrivata la notizia della partenza, a titolo definitivo, del difensore centrale classe 1998 Luca Coccolo. Definito con troppa fretta l’erede di Giorgio Chiellini, proseguirà la sua carriera al Cesena in Serie C, allenato da un allenatore esperto come Mimmo Toscano. L’ex bianconero ha firmato un contratto fino al 2024. Per lui nessuna presenza in prima squadra: le uniche apparizioni sono state con l’Under 23, esperienza inframezzata dai vari prestiti a Perugia, Prato, Cremona, Ferrara (Spal) e Alessandria.