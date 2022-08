Calciomercato Juventus, ritorna dove ha fatto la storia: “benedizione” Allegri

Calciomercato Juventus, un ritorno alle “origini”. Adesso Allegri aprirebbe alla, possibile, cessione in prestito.

Allegri ha a disposizione un’ampia rosa di centrocampisti e pertanto i giovanissimi, salvo alcuni casi, stile, appunto, Miretti, potrebbero giocare sempre meno. Uno di questi è chiaramente Fagioli. Il regista italiano ha bisogno di ulteriore esperienza e potrebbe vedere il campo con il contagocce qualora rimanesse a Torino, vista l’ampia rosa a disposizione del mister. Motivo in più che apre la pista ad una – possibile – cessione alla fine del mercato.

Come scrive infatti ‘La Gazzetta dello Sport’, non è infatti da escludersi un possibile (grande) ritorno di Fagioli alla Cremonese. La squadra neopromossa che l’ha reso protagonista e con cui il centrocampista italiano ha saputo mettersi in mostra qualificandosi per la promozione in Serie A.

Calciomercato Juventus, Fagioli potrebbe tornare alla Cremonese

Non è quindi da escludersi un possibile ritorno del centrocampista italiano, di nuovo in prestito. Così per fare ulteriore esperienza e tornare pronto e si spera da protagonista assoluto in bianconero. Il ragazzo ha molte qualità tanto da essere già diventato un beniamino dei tifosi bianconeri che lo vogliono vedere, presto, protagonista. Ma adesso non è da escludersi la possibilità di vederlo ancora per un altro anno in prestito alla squadra lombarda, laddove proprio nella scorsa stagione riuscì a conquistarsi un posto da protagonista assoluto.