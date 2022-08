Calciomercato Juventus, svolta Depay: l’incastro è quello vincente

Calciomercato Juventus, cosa manca per arrivare all’attaccante del Barcellona che andrà a colmare il buco lasciato dalla partenza di Morata.

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva del calciomercato. Il metaforico countdown è appena cominciato ma la Juventus deve ancora aggiungere ulteriori tasselli alla sua rosa. Che non è ancora completa nonostante gli importanti arrivi di Di Maria, Pogba, Bremer e Kostic. Acquisti che hanno sicuramente alzato il livello e permesso a Massimiliano Allegri di disporre di più opzioni, ma non possono certo bastare per tornare ad essere la squadra da battere dopo due quarti posti di fila.

La roboante vittoria con il Sassuolo ha mostrato un attacco in salute – già ottima l’intesa tra Di Maria e Vlahovic – ma la fragilità del campione argentino (il “Fideo” è uscito per infortunio e ne avrà almeno fino a metà settembre) è una questione di cui la dirigenza deve tenere conto. Un campanello d’allarme che impone scelte decise – e abbastanza celeri – per quanto riguarda il reparto offensivo. Il vuoto lasciato da Alvaro Morata non è stato ancora colmato e adesso la priorità diventa giocoforza trovare il cosiddetto vice-Vlahovic.

Calciomercato Juventus, lo sconto sui bonus di Pjanic avvicina l’olandese a Torino

Questi sono i giorni dello stallo. Non si riesce a sbloccare la trattativa per Leandro Paredes, il regista che Allegri chiede da tempo. Ed è ferma anche quella per Memphis Depay, il principale obiettivo per l’attacco. L’attaccante olandese del Barcellona sarebbe dovuto arrivare a Torino già la scorsa settimana ma c’è stato qualche intoppo.

L’ex Lione, come conferma Sky Sport, ha delle pendenze con il club catalano e adesso ci sono gli avvocati di mezzo. Nel frattempo la Juve avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore ed anche quello con i catalani. I bianconeri, pur di arrivare a Depay, sarebbero disposti a fare uno sconto al Barça sui bonus risalenti alla cessione di Miralem Pjanic.