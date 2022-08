Calciomercato Juventus, un nuovo campione del mondo può portarlo Pogba

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto importante in questa fase della stagione.

Non potrebbe essere altrimenti visto che la società bianconera sta cercando di rinforzare la rosa di mister Allegri, rendendola sempre più completa e competitiva. Affari in fase di definizione entro l’inizio del mese di settembre, ma è chiaro che una grande squadra guarda anche al futuro con largo anticipo.

La prima giornata di campionato è andata come i tifosi speravano, ovvero con il successo dei bianconeri sul Sassuolo. Tre punti che hanno consentito a Bonucci e compagni di tenere il passo delle altre big del torneo, che sono riuscite anch’esse a vincere. Come detto rumors e voci di calciomercato però in questa fase sembrano andare oltre il calcio giocato.

Calciomercato Juventus, Kantè ha deluso il Chelsea: rinnovo lontano

Si sta parlando molto ad esempio in Inghilterra di Kantè, centrocampista centrale del Chelsea e connazionale di Paul Pogba. Come riporta “90min” il club londinese non è molto soddisfatto in questo momento del giocatore, un nuovo infortunio tra l’altro lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese. Una fase non brillante della carriera del francese, che rischia di perdere il posto da titolare. Si avvicina la fine del suo contratto con il Chelsea, giugno 2023, e il rinnovo sembra essere lontano. Se non arriverà una nuova firma Kantè dunque si libererà a fine stagione a parametro zero e chissà che anche la Juventus non possa eventualmente mettersi sulle sue tracce.