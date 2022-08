Calciomercato Juventus, nuova “corrida” con lo United: 20 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, i bianconeri preferiscono cautelarsi nel caso in cui no dovessero riuscire ad arrivare a Depay.

La mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United ha scombussolato quelli che erano i piani iniziali della Juventus. Il centrocampista francese era una delle tessere del puzzle il cui incastro – in questo caso il passaggio ai Red Devils – avrebbe definitivamente sbloccato il mercato bianconero.

La trattativa con il club inglese, tuttavia, è ormai naufragata. Il giocatore ha di fatto annunciato che tornerà quanto prima a lavorare con la squadra di Massimiliano Allegri ed è pronto a giocarsi le sue carte. “Si ritorna in ufficio”, ha scritto nel post pubblicato ieri su Instagram. Parole che fanno tramontare qualsiasi ipotesi di addio alla Vecchia Signora. Un bel problema invece per il direttore sportivo Federico Cherubini, impossibilitato a chiudere l’affare Paredes. Sì, perché mentre per Depay è solamente questione di tempo – l’attaccante olandese deve risolvere alcuni problemi burocratici con il Barcellona – c’è stata una brusca frenata per il centrocampista argentino del Psg.

Calciomercato Juventus, duello con i Red Devils per Milik

La Juventus però vuole cautelarsi. E non farsi trovare impreparata se non dovesse andare a buon fine l’operazione Depay. Nel mirino della società bianconera, secondo il quotidiano francese “L’Equipe”, c’è nuovamente Arek Milik, ex centravanti del Napoli oggi al Marsiglia. Il polacco, classe ’94, aveva attirato l’interesse della Signora già nei mesi scorsi: se ne parlava lo scorso gennaio, prima di lanciare l’offensiva per Dusan Vlahovic. Milik lascerebbe volentieri la Francia per un progetto più ambizioso e sulle sue tracce, secondo quanto raccontano oltralpe, ci sarebbe anche il Manchester United. Il Marsiglia chiede almeno 20 milioni per liberarlo: la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto.