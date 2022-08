Calciomercato, prezzo del bomber raddoppiato: Juventus tagliata definitivamente fuori

Calciomercato Juventus, ora Allegri si deve rassegnare. Il prezzo del bomber è diventato insostenibile e quindi non più accessibile.

Il sogno di Allegri potrebbe essere infranto definitivamente. Stando infatti alle ultime indiscrezioni spagnole, direttamente da ‘AS’, il prezzo di Alvaro Morata, adesso, sarebbe definitivamente raddoppiato.

Un duro colpo per i bianconeri che adesso dovranno fare i conti con una – ormai – consolidata realtà. Il prezzo di Morata si sarebbe duplicato e quindi, in questo momento, se la Juventus volesse provare a chiudere per l’attaccante spagnolo dovrebbe sborsare il doppio di quello che già gli frenava antecedentemente, cioè 60-70 milioni di euro in totale.

60-70 milioni il prezzo che dovrà pagare la società in bianconera in caso volesse perseguire il colpo Morata. Un costo insostenibile per le casse bianconere ma soprattutto un caso definitivamente chiuso.

Non è infatti casuale che la Juventus abbia puntato il tutto per tutto su Depay. L’attaccante olandese adesso è in fase di chiusura e potrebbe arrivare già in bianconero a fine di questa settimana. Un colpo importante che però non vede protagonista il primo desiderio di Allegri che era, appunto, il ritorno di Alvaro Morata. Un cambio di bomber che però non rende meno forti i bianconeri essendo, di fatto, Depay uno degli attaccanti più interessanti a livello europeo e perfetto partner, all’occorrenza, anche di Dusan Vlahovic.