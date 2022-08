Calciomercato Juventus, il finale è una poesia: tris di colpi da urlo

Calciomercato Juventus, tris di colpi finali letteralmente da urlo. Ecco come si chiuderà il mercato della Vecchia Signora.

Nei prossimi giorni in molti si attendono una degna chiosa al mercato juventino, fin qui caratterizzato dalla concretizzazione di diversi affari che hanno permesso ad Allegri di abbracciare plurimi e interessanti rinforzi.

Al netto delle dolorose uscite di Dybala, Morata, Bernardeschi e Chiellini, la dirigenza è riuscita a rinforzare un po’i vari reparti, a partire da quel centrocampo da tempo necessitante di interventi e per il quale si potrebbe assistere ad ulteriori novità a stretto giro.

In attesa di comprendere in che modo si risolverà la trattativa per la cessione di Rabiot al Manchester United, caratterizzata dalle stesse difficoltà incontrate dalla Juve in occasione del suo approdo a zero a causa dell’ingerenza della madre, giungono aggiornamenti di non poco conto sui possibili ultimi arrivi di un calciomercato fin qui comunque molto attivo.

Calciomercato Juventus, triplice annuncio e “sorprese” in arrivo

Gli scenari più caldi interessano tutti e tre i reparti, escluso quello dell’estremità difensiva che può comunque attualmente contare su Perin in questa fase di assenza di Szczesny. Attenendo il recupero del polacco, unitamente a quelli non meno importanti di Pogba e Di Maria, giungono aggiornamenti di non poco conto da parte di Paolo Paganini.

Quest’ultimo si è soffermato sullo scenario Memphis Depay, tra i più caldi di queste ore, unitamente ad altre possibili novità destinate a interessare il mondo Juventus in quest’ultima manciata di giorni. Sottolineando la possibilità d assistere a eventuali sorprese, Paganini scrive così sul proprio account Twitter.

“Paredes Depay ed Emerson Palmieri i nomi caldi sono questi. Per le “sorprese” c’è tempo sino al 1/9″.