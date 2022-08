Calciomercato Juventus, assalto disperato: il bomber arriva grazie all’ex

Calciomercato Juventus, adesso sono tempi maturi, anzi, ore calde per l’arrivo del bomber. Tutti i dettagli dell’operazione.

Juventus sempre in auge per chiudere il bomber in uscita dal Barcellona. Il club bianconero è decisamente ottimista nella chiusura dell’operazione che porterebbe Depay sotto la Mole. Il pupillo di Allegri potrebbe finalmente arrivare dopo un lungo tira e molla.

Attaccante classe 1994 della nazionale olandese che in passato, proprio con la maglia del Lione, fu un vero e propria gatta da pelare per la difesa dei bianconeri, in quella, purtroppo sfortunata sfida di Champions che vide i bianconeri eliminati anche grazie alla rete del bomber. Adesso la Juventus lo vuole immediatamente. I bianconeri, infatti, starebbero aspettando che il giocatori trovi l’accordo con il Barcellona per la rescissione del contratto.

Calciomercato Juventus, ore roventi per Depay | Allegri lo aspetta

Come riporta un indiscrezione direttamente da “Sportmediaset”, l’ausilio per la risoluzione del contratto che lo lega ai blaugrana potrebbe arrivare con un intervento diretto della società bianconera. Infatti, come scrivono, i bianconeri potrebbero rinunciare a parte dei bonus (5 milioni di euro) da incassare per il trasferimento di Pjanic in Spagna, in modo da “agevolare” i catalani a trovare i cash necessari per pagare la buonuscita del bomber olandese. In questa eventualità, poi, Depay sarà libero di firmare con la Juventus, liberandosi, di fatto, proprio dal Barcellona a parametro zero.