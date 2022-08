Calciomercato Juventus, Zaniolo e lo scenario clamoroso: “E’ cambiato tutto”

Calciomercato Juventus, lo scenario che si starebbe delineando attorno a Zaniolo “è clamoroso”. La bomba lanciata da Radio Radio

Ieri vi abbiamo parlato di come Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma nel mirino della Juventus per diverso tempo, avrebbe trovato un accordo con la società giallorossa per il rinnovo. O, per meglio dire, avrebbe fissato un appuntamento a settembre, alla chiusura delle operazioni di mercato, per prolungare il suo contratto che è in scadenza nel 2024.

Si è parlato anche di cifre: sarebbero 4 i milioni di euro che la società dei Friedkin vorrebbe dare a Zaniolo come stipendio, anche 4,5 netti è uscita l’indiscrezione nelle ultime ore, con un incontro tra Pinto e Vigorelli che ci sarebbe stato a Milano nei giorni scorsi. Ma secondo Rado Radio tutto questo non sarebbe vero. Lo scenario attorno all’attaccante giallorosso sarebbe clamoroso.

Calciomercato Juventus, “è cambiato tutto”

A scriverlo su twitter è Ilario DiGiovambattista, che sottolinea come la notizia dell’incontro tra le parti sarebbe “infondata. Anzi – svela ancora – sul forte calciatore della Roma sta cambiando lo scenario. Ci lavoriamo, è clamoroso”. Non si capisce onestamente in questo momento quale potrebbe essere la nuova situazione, e si attendono ovviamente delle conferme e delle indiscrezioni. Fatto sta che potrebbe cambiare realmente qualcosa da qui alla fine delle operazioni di mercato. Vedremo.