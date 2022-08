Calciomercato Juventus, biennale sul piatto: si chiude in giornata

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera prepara un biennale per il fuoriclasse in arrivo. Si chiude in giornata.

Ora la dirigenza fa sul serio. Per il bomber in arrivo c’è già pronto un biennale e il team bianconero si augura di chiudere l’operazione già in giornata. Momenti caldi, roventi, per l’operazione Depay.

La Juventus è infatti nelle fasi finali dell’operazione che porta Depay dal Barcellona come prossimo attaccante per Massimiliano Allegri. Il bomber olandese è in pole per diventare il sostituto di Morata. Un ottimo innesto soprattutto come partner offensivo del già certificato Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Depay si chiude in giornata | Pronto un biennale

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ dà infatti il giocatore olandese ormai vicinissimo alla Juventus, anzi, si precisa che già in giornata si potrebbe chiudere – definitivamente – la trattativa.

Per Depay sarebbe già pronto un contratto da due anni, l’olandese chiede 7,5 milioni netti e al Barcellona, che ha fretta di chiudere, andranno due milioni. Un operazione che – finalmente – potrebbe regalare ad Allegri ma soprattutto ai tifosi un nuovo beniamino offensivo. Ideale se affiancato a Dusan Vlahovic ma in generale adattabile a qualsiasi volontà di mister Allegri. Poco a poco la Juventus prende forma definitiva e la rosa di Allegri si completa nei suoi ultimi tasselli. L’arrivo di Depay rappresenterebbe un upgrade notevole a livello offensivo essendo un giocatore duttile e con grande esperienza internazionale.