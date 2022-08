Calciomercato Juventus, ultim’ora Depay: annuncio ufficiale in conferenza

Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento del momento nonostante si avvicini la seconda giornata del campionato di serie A.

Lunedì sera i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno ospiti della Sampdoria e andranno a Genova con l’intenzione di prendersi altri tre punti dopo quelli guadagnati contro il Sassuolo. Purtroppo per la sfida contro i blucerchiati il tecnico dovrà rinunciare a due dei grandi colpi estivi messi a segno, vale a dire Pogba e Di Maria. Che sono entrambi infortunati e dunque fuori dai giochi. Allo stesso tempo però ci dovrebbe essere il debutto dal primo minuto di Kostic.

Nel frattempo però la dirigenza sta continuando nel suo lavoro per cercare di portare nuove pedine alla corte dell’allenatore. Gli obiettivi sono ben chiari, difficile pensare però che volti nuovi possano eventualmente prendere parte già alla prossima partita. Acquisti e cessioni sono comunque in agenda e qualcosa potrebbe accadere già nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus, Xavi: “Depay? Domani potrei utilizzarlo”

In attacco il nome caldo, ma ormai non è certo una novità, è quello di Memphis Depay. Che ormai da giorni è molto vicino al passaggio in bianconero. L’ostacolo è rappresentato da alcune pendenze che ci sono tra il giocatore e il suo club di appartenza, vale a dire il Barcellona. Che deve cedere alcuni suoi elementi per abbassare il monte ingaggi e quindi spera anch’esso in una fumata bianca al più presto. Nel frattempo però Depay continua ad essere a disposizione di Xavi, che nella conferenza stampa di presentazione del match della sua squadra ha detto – come si legge su Mundo Deportivo – “C’è un mercato che finisce il 31 agosto e vedremo cosa accadrà. Né Aubameyang né Memphis sono andati via e domani potremo utilizzarli“. Vedremo dunque se Depay farà parte della partita o meno.