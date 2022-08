Calciomercato Juventus, la firma fino al 2026 non basta: lo vuole mezza Serie A

Calciomercato Juventus, nonostante la firma sul rinnovo fino al 2026, il giocatore è conteso da molte squadre di Serie A: tutti i dettagli.

Fagioli è l’enfant prodige che fa – letteralmente – impazzire la Serie A. Come infatti sottolinea ‘Tuttosport’, l’azzurro è conteso da diverse squadre del campionato italiano nonostante il rinnovo fino al 2026 con la Juventus.

Nicolò Fagioli fresco di firma fino al 2026 e, salvo ripensamenti all’ultimo dovrebbe rimanere in rosa, è comunque conteso da diverse squadre del campionato italiano visto il suo ottimo rendimento nella precedente stagione.

Calciomercato Juventus, Fagioli fa impazzire la Serie A | Lo vogliono tutte

Il centrocampista bianconero è conteso da diverse squadre di Serie A. La prima a rivolerlo indietro è proprio la sua ex squadra, la Cremonese, con cui, grazie ad un ottima stagione, è riuscito – nella scorsa annata – a raggiungere la qualificazione nella massima divisione del campionato italiano.

Ma la squadra lombarda non è l’unica a voler il giovane centrocampista, infatti, nella lista delle pretendenti, figurerebbero pure Sampdoria e la Salernitana. Tutte squadre che ambiscono a traguardi importanti e che vorrebbero consolidarsi nel campionato italiano anche grazie all’ausilio di giocatori già pronto com’è Fagioli. Difficilmente però la Juventus lo cederà soprattutto visto anche l’infortunio di Pogba proprio in mediana. Fagioli potrebbe infatti far parte della squadra per questa stagione con Allegri.