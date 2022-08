Calciomercato, Juventus contattata: 20 milioni per l’addio

Calciomercato, si parla anche di cessione nel quartiere generale della Continassa: due club di Premier League sul calciatore.

Con il tre a zero rifilato al Sassuolo nella prima giornata di campionato la Juventus ha voluto mettere le cose in chiaro. A differenza dello scorso anno i bianconeri non hanno deluso all’esordio, accontentando il loro allenatore Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha sempre indicato in quella falsa partenza del settembre 2021 la principale causa dell’uscita, precocissima, dalla lotta per lo scudetto. Che da primavera in poi ha riguardato esclusivamente le due milanesi e il Napoli. Stavolta non è stato così, con la Signora che ha impressionato soprattutto per la grande voglia di vincere contro gli emiliani.

Di Maria e doppio Vlahovic hanno regalato i primi tre punti, replicando dunque alle vittorie delle altre big. Oltre ai sorrisi, però, c’è stato spazio anche per i musi lunghi. Ovviamente a causa dei problemi muscolari accusati dall’argentino ex Psg, costretto purtroppo ad uscire a gara in corso. Per rivederlo in campo servirà aspettare settembre, mentre la Juventus cercherà di mettere a segno qualche altro importante colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, Kean nel mirino di Leeds e Newcastle

Si continua a parlare in maniera insistente anche di cessioni, indispensabili per sbloccare alcune trattative: una su tutte, quella che dovrà portare Leandro Paredes alla corte di Allegri. Dopo il mancato accordo tra Adrien Rabiot e il Manchester United, a lasciare Torino potrebbe essere Moise Kean. L’attaccante piemontese, arrivato un anno fa praticamente a tempo scaduto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, è considerato un esubero ed è improbabile che possa restare alla Juventus. Dalla Francia spiegano che sulle sue tracce ci sarebbero due club di Premier League, il Leeds e il Newcastle. Nelle casse della Signora entrerebbero circa 20 milioni di euro, che la Juve dovrà in ogni caso versare all’Everton, considerato che il giocatore era arrivato in prestito con obbligo di riscatto.