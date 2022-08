Calciomercato, bigiotteria Juventus: “scippano” il diamante di Allegri

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato ma in casa Juventus ci sono ancora tante trattative aperte in entrata e in uscita.

Il campionato è già iniziato ma la Juve ha ancora la necessità di rinforzarsi. Ci sarà tempo fino all’inizio di settembre per mettere a segno quei colpi necessari per vedere all’opera una squadra che possa lottare per lo scudetto e che magari possa farsi largo in Champions League. Gli obiettivi della società sembrano essere ben chiari ma negli ultimi giorni ci sono state delle difficoltà.

Il club ha infatti bisogno anche di cedere dei giocatori e per adesso sia Arthur che Rabiot non hanno trovato una nuova sistemazione. Questo in mezzo al campo blocca per ora l’arrivo di Paredes dal Psg. Ma ci sono anche altre situazioni sulle quali la Juventus sarà presto chiamata a prendere una decisione.

Calciomercato Juventus, Lecce e Venezia pronte a chiedere il presto di Miretti

Tra i giovani in partenza sembra esserci sicuramente Rovella, con il Monza che è pronto ad accoglierlo per dargli spazio in serie A. Ma anche Fagioli pare pronto a cambiare aria in prestito, consapevole che la Juventus difficilmente potrebbe dargli quella continuità necessaria per la sua crescita. A quanto pare la Cremonese sarebbe ben lieta di riaverlo a disposizione. Anche su Miretti, altro gioiellino del centrocampo bianconero, ci sono diversi sguardi interessati. Come ha riportato infatti “Sky Sport” sul baby regista della Juve si sono posati gli occhi del Lecce e del Venezia (in serie B) che sarebbero pronte a chiederlo in prestito. Allegri però non vorrebbe privarsi di questo centrocampista molto interessante, già visto all’opera nel finale della scorsa stagione. In ogni caso se ne saprà di più nei prossimi giorni.