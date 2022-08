Calciomercato Juventus, intreccio col Napoli e sì a fuoco lento

Calciomercato Juventus, c’è l’intreccio col Napoli e per il sì c’è ancora da aspettare. Trattativa calda che si cucina a fuoco lento

L’intreccio col Napoli prima di poter abbracciare quello che dovrebbe essere uno degli ultimi innesti della Juventus per la prossima stagione. Lì, in mezzo al campo, Massimiliano Allegri ha bisogno di un elemento con caratteristiche ben precise, da impiegare davanti alla difesa, e che possa dare equilibrio e qualità alla manovra della Juventus. Il nome individuato da diverso tempo è quello di Leandro Paredes, centrocampista del Psg, che a quanto pare è solamente in attesa della chiamata da Torino per prendere il primo aereo ed unirsi alla Vecchia Signora. Ma prima di farlo, i francesi, devono cercare di chiudere quella che è una trattativa decisamente importante.

Scippare Fabian Ruiz a Spalletti così da dare il via libera al calciatore argentino che non vede l’ora di unirsi al nuovo gruppo e soprattutto ritrovare in squadra Angel Di Maria, con il quale dovrà condividere non solo lo spogliatoio bianconero, ma anche quello dell’Argentina per il prossimo Mondiale.

Calciomercato Juventus, il sì a fuoco lento

Mancano ancora dei dettagli. Manca ancora qualcosa affinché si possa chiudere questa operazione che secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Matteo Moretto si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si lavora per limare quelli che sono gli ultimi dettagli e per cercare di rendere fattibile anche sotto l’aspetto economico tutta questa operazione. Anche in questo caso, così come Depay, ma in maniera leggermente meno veloce, Cherubini si sta avvicinando a quell’obiettivo che la Vecchia Signora ha messo nel mirino da un poco di tempo. E che completerebbe, senza dubbio, la quadra a disposizione del tecnico livornese.