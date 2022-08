Calciomercato, la Juventus lo fa subito fuori: il ritorno che sblocca il domino

Calciomercato Juventus, la società lo fa subito fuori: ecco chi rischia per fare spazio a Paredes secondo TuttoSport oggi in edicola

Dopo il mancato addo di Rabiot, e con la sensazione che anche McKennie possa rimanere a Torino, la Juventus sta cercando un elemento in mezzo al campo da sacrificare per fare spazio a Paredes. E secondo TuttoSport questa mattina in edicola, il nome potrebbe essere clamoroso, quello di un titolare a dire il vero, visto che per quello che s’è visto in estate e soprattutto dopo l’infortunio di Pogba, il profilo di Zakaria sembrava davvero intoccabile.

Ebbene, lo svizzero arrivato a gennaio dal Borussia Monchengladbach, potrebbe sicuramente essere in partenza qualora arrivasse un’offerta importante da parte di qualche club. Su di lui, secondo il quotidiano torinese, ci potrebbero essere almeno due squadre interessate anche perché, l’ingaggio del giocatore è sicuramente abbordabile anche per quelle che potrebbero essere delle società che non vogliono regalare soldi ai calciatori che hanno in rosa.

Calciomercato, Zakaria sacrificato per Paredes

Insomma, l’addio di Zakaria a pochi giorni dalla chiusura delle trattative potrebbe essere preso in considerazione in casa bianconera, con la Roma – che già lo aveva messo nel mirino lo scorso anno, poi bruciata da Cherubini – e il Borussia Dortmund, che potrebbero cercare di chiudere il possibile affare. La Juve ha preso Zakaria per 8 milioni di euro anche per via di un contratto in scadenza, ma in questo momento, forse, Cherubini non dovrebbe scendere intorno a una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro, anche per l’età del giocatore che ancora ha diversi anni davanti a sé di carriera.

Una scelta per fare spazio a Paredes come detto, che aspettava prima l’addio di Rabiot – saltato – e che adesso aspetta di capire solamente quando si potrà unire al gruppo bianconero.