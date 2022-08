Calciomercato Juventus, ultim’ora Depay: blitz a Milano

By

Calciomercato Juventus, non è passata inosservata la sua presenza nel capoluogo meneghino: la chiusura è sempre più vicina.

Galeotta fu Inter-Spezia. Non è passata inosservata, infatti, la presenza a San Siro del procuratore di Memphis Depay, secondo le ultime indiscrezioni ormai a un passo dalla Juventus. L’avvocato Sebastien Ledure, come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è stato avvistato a Milano. Ed è altamente improbabile che il rappresentante dell’ex Lione abbia preso l’aereo e si sia imbarcato verso il capoluogo meneghino per assistere esclusivamente al match che vede coinvolti i nerazzurri di Inzaghi e i liguri di Luca Gotti.

La trattativa con la Signora, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, è praticamente alle battute finali. Altri incontri seguiranno nei prossimi giorni, ma già domani o al massimo dopodomani potrebbe arrivare l’ufficialità dell’ingaggio dell’attaccante olandese, il quinto rinforzo per Allegri. Intento, in questo momento, a rescindere il contratto con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, l’olandese è a un passo

Parallelamente, spiega Di Marzio, proseguono spediti gli incontri tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del calciatore. L’accordo è già stato trovato nelle ultime settimane, ma resta ancora da definire qualche dettaglio, come i bonus ad esempio. Non resta che pazientare, dunque. Ma prima c’è da aspettare il sì definitivo da parte della Juventus, intenzionata ad accogliere tutte le richieste di Depay, sebbene alcune erano inizialmente ritenute eccessive. L’allenatore livornese a quel punto potrà avere il suo rinforzo per l’attacco, colmando quel vuoto lasciato da Alvaro Morata, il cui ritorno è ormai sfumato definitivamente.