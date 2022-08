Calciomercato Juventus, tensione palpabile Depay: il Barça ci spera ancora

Calciomercato Juventus, fase di stallo preoccupante nella trattativa per l’attaccante olandese. Un tira e molla che potrebbe stufare.

Il suo procuratore ieri si trovava a San Siro. Difficile che fosse lì esclusivamente per assistere alla sfida tra Inter e Spezia: è molto più probabile, invece, che Sebastien Ledure sia volato in Italia per discutere gli ultimi dettagli e per mettere un punto alla trattativa, avviata già da tempo, con i dirigenti della Juventus per il suo assistito Memphis Depay. L’ufficializzazione dell’accordo era prevista nel fine settimana, ma ad ora tutto tace. Sembra che il suo entourage non abbia ancora trovato la quadra con il club bianconero.

E che la situazione, di conseguenza, sia rimasta appesa e in attesa di soluzione. Non è detto perciò che il centravanti olandese del Barcellona sia pronto, come si pensava, a rinfoltire il reparto attaccanti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna: “Depay potrebbe restare a Barcellona”

Le pretese avanzate dai procuratori dell’ex centravanti del Lione potrebbero infatti, come si temeva, mettersi di traverso e far saltare tutto. Non è da escludere neanche che la Juventus si stufi di questo tira e molla che si protrae già da diverse settimane e che rinunci definitivamente quindi all’idea di assoldare l’attaccante classe ’94.

Secondo il quotidiano catalano Sport.es, le possibilità che alla fine Depay resti addirittura al Barça sono concrete e piuttosto elevate. Anche a luce, dettaglio di non poco conto, dei conti in sospeso tra il club iberico e il giocatore. E dal momento che l’accordo, atteso in queste ore, non è stato ancora firmato, probabilmente Ledure tornerà a casa a mani vuote e dovrà adoperarsi per individuare una soluzione alternativa.