Calciomercato, Juventus spazientita: “Trattativa interrotta”

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento molto caldo anche se ci avviciniamo alla partita contro la Sampdoria.

Lunedì sera la formazione di Massimiliano Allegri disputerà il suo secondo match in serie A contro i blucerchiati. Ed è scontato dire che l’obiettivo è quello di prendersi i tre punti, in modo da continuare nel percorso che dovrà condurre la squadra alla volata per lo scudetto. Mai come quest’anno si preannuncia infatti un torneo molto equilibrato e combattuto, con la sosta inedita per i mondiali autunnali che rappresenta una incognita per tutti.

Occorre avere a disposizione una rosa ampia e con tante alternative, per questo motivo la dirigenza sta ancora cercando dei tasselli per il tecnico. Mancano soprattutto un centrocampista e una punta, ma il club oltre che sugli acquisti deve lavorare anche sulle cessioni. In ogni caso adesso la priorità è quella di mettere a disposizione di Allegri un grande attaccante e il nome caldo continua a rimanere quello di Depay.

Calciomercato Juventus, Romero: “Depay ha chiesto un ingaggio più alto”

La trattativa per l’attaccante olandese sembrava essere già ben imbastita. Depay avrebbe dovuto risolvere prima le sue pendenze con il Barcellona prima di essere libero di firmare per la Juventus. Tuttavia nelle ultime ore si è registrata una brusca frenata. Il giornalista esperto di Barcellona Gerard Romero sul suo canale Twitch ha rivelato come “la trattativa tra Depay e la Juventus è stata interotta e dovrà essere tutto rinegoziato da capo“. Aggiungendo poi come “la ragione dello stop della trattativa con i bianconri è che il giocatore ha chiesto un ingaggio più alto”. Non è da escludere che l’affare dunque possa sfumare e che la Juve possa rivolgersi altrove per trovare il suo nuovo attaccante.