Calciomercato, Depay “stracciato” al fotofinish: la Juventus ha scelto lui

Conto alla rovescia per la partita della Juventus contro la Sampdoria ma è sempre e comunque il calciomercato a tenere banco in questo periodo.

La squadra di Allegri necessita ancora di altre pedine per poter competere per lo scudetto. Sarà molto importante affrontare al meglio questa prima parte della stagione, nella quale ci saranno tante sfide ravvicinate prima della lunga sosta per i mondiali in Qatar. Fondamentale sarà rimanere nel gruppone delle prime, si preannuncia infatti un torneo molto equilibrato.

Per questo motivo servirà avere a disposizione una rosa ampia e con tanti “ricambi” di qualità, anche se in una squadra forte come la Juventus tutti i giocatori sono potenziali titolari. Fino all’inizio del mese di settembre ci sarà tempo per mettere a segno acquisti e cessioni.

Calciomercato Juventus, Milik pista calda: sorpassato Depay?

In attacco serve un nuovo giocatore viste le partenze che ci sono state alla fine della passata stagione e in pole position sembrava esserci fino a qualche ora fa Memphis Depay, attaccante del Barcellona. L’accordo con l’olandese però tarda ad arrivare e la Juventus non può attendere oltre. Ecco perché è tornato di moda – come scrive Il Corriere dello Sport – il nome di Milik, ex centravanti del Napoli. Il polacco oggi gioca nel Marsiglia, dove però non è al centro del progetto tecnico. E potrebbe cambiare aria. I bianconeri non avrebbero problemi riguardo l’ingaggio (3.5 milioni di euro) decisamente inferiore a quello di Depay. E si starebbe lavorando sulla formula del trasferimento, anch’essa gradita al club torinese visto che si parla di un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 8 milioni.