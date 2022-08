Sampdoria-Juventus, Allegri sorprende tutti | UFFICIALE: alla fine lo ha convocato

Sampdoria-Juventus, diramata la lista dei convocati per il match del “Ferraris” di domani sera: tante conferme e una sorpresa.

Mancano poco più di ventiquattr’ore alla prima trasferta ufficiale della nuova stagione. Dopo la comoda vittoria per 3-0 contro il Sassuolo di lunedì scorso, la Juventus sarà di scena a Genova nella seconda giornata di campionato. L’obiettivo, nel match con la Sampdoria di Marco Giampaolo, sarà portare a casa i tre punti e restare a punteggio pieno.

I bianconeri, poi, avranno il vantaggio – o lo svantaggio, dipende dai punti di vista – di giocare conoscendo di risultati delle altre big. L’Inter, per esempio, ha bissato il successo di Lecce battendo lo Spezia a San Siro. Inutile dire che vincere sarebbe importantissimo. Massimiliano Allegri, tuttavia, si recherà a Marassi con una squadra per forza di cose incerottata. Non ci sarà Di Maria – l’argentino tornerà a metà settembre per via di un problema all’adduttore – e mancheranno all’appello anche Pogba, Szczesny, Chiesa, Arthur, Kaio Jorge ed Aké. Pochi minuti fa il club ha reso noti i convocati per la sfida del “Ferraris”. La grande sorpresa è leggere il nome di Bonucci, alle prese con alcuni fastidi muscolari ma che comunque parteciperà alla trasferta ligure. Di seguito la lista completa:

2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 8 McKennie, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 13 Rovella, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Zakaria, 30 Soulé, 36 Perin, 41 Garofani, 44 Fagioli