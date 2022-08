Calciomercato Juventus, Mckennie e quell’offerta irrinunciabile: “ritorno” a sorpresa

Calciomercato Juventus, un “ritorno” a sorpresa che potrebbe stravolgere i piani in uscita. Tutti i dettagli dell’operazione McKennie.

Incredibile ma vero. Dopo il mancato accordo tra Manchester e Rabiot, la Juventus, pur di arrivare a Paredes per necessità tattiche, cederebbe uno tra i due “intoccabili”. Si tratta di McKennie e di Zakaria. I due centrocampisti avrebbero diverso mercato e proprio il texano potrebbe essere attratto da una richiesta speciale.

Un ritorno al passato visto che la squadra in questione arriverebbe dalla Germania. Come scrive il ‘Corriere Dello Sport’, McKennie avrebbe ricevuto un sondaggio esclusivo dal Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, McKennie e quella richiesta speciale dal Borussia Dortmund

L’americano è diventato uno dei pupilli di mister Allegri. Purtroppo assente per gran parte della scorsa stagione, a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori tutta la seconda metà dell’anno, adesso, l’americano potrebbe diventare oggetto di desideri del club tedesco.

Un sondaggio che potrebbe diventare concreto qualora l’offerta diventasse, davvero, irrinunciabile. La Juventus crede molto in lui e vuole fare di tutto per trattenerlo. Staremo a vedere cosa succederà con la piena consapevolezza che l’obiettivo prioritario sarà l’acquisto di un play del centrocampo. Come dicevamo poc’anzi, Paredes è il plus che in questo momento farebbe al caso dei bianconeri.