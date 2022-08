Calciomercato Juventus, affare naufragato: “Niente di vero”

Calciomercato Juventus, l’affare è naufragato, anche perché ci sarebbe stata la smentita da parte del club interessato

In tutti i modi la Juventus sta cercando di fare spazio a Paredes, il centrocampista scelto da Allegri per impostare la manovra bianconera nella prossima stagione. Semrbava fatta, qualche giorno fa, con l’addio di Rabiot direzione Manchester United, ma anche questo affare è saltato. Difficile trovare una sistemazione ad Arthur soprattutto per via di quell’ingaggio clamoroso che prende dalle parti della Continassa, negli ultimi giorni si è fatta spazio l’ipotesi di un possibile addio di Zakaria, il centrocampista svizzero arrivato lo scorso gennaio per 8 milioni di euro.

Davanti ad un’offerta di 20 milioni la Juve non avrebbe nessun problema a cedere il giocatore per reinvestire i soldi nell’argentino del Psg. Oltre il Borussia Dortmund, che avrebbe fatto un sondaggio – e dopo l’infortunio a Wijnaldum anche la Roma, che ha cercato Zakaria per molto tempo, potrebbe tornare alla ribalta – si è vociferato di un interesse anche del Monaco.

Calciomercato Juventus, arriva la smentita

“Fonti vicine al Monaco smentiscono l’interesse per Zakaria” ha twittato il giornalista Mirko Di Natale. Un affare quindi naufragato sì, ma che forse nemmeno è iniziato con questo club. Cherubini quindi dovrà trovare, se davvero ha deciso di sacrificare Zakaria, un’altra sistemazione a quell’elemento che nel giorno del suo debutto con la maglia bianconera era anche riuscito a trovare la via della rete. Meglio di così non avrebbe potuto iniziare la sua avventura, ma poi le cose anche per via di qualche problema fisico di troppo sono cambiate. E adesso ecco che potrebbe essere pure ceduto, ma ci sono dei paletti da rispettare e sui quali la Juventus difficilmente cederà.