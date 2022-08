Voti Samp-Juventus 0-0, Bremer impacciato: Miretti luce nel deserto

Sampdoria-Juventus 0-0, ecco i voti della gara: top e flop della sfida di Marassi, che ha visto i bianconeri non particolarmente brillanti.

Stop immediato della Juventus, che a Marassi non riesce andare oltre uno scialbo 0-0: prestazione incolore della compagine di Allegri, che non ha mai dato la sensazione di poter azzannare in modo importante la partita, neanche in una seconda frazione di gioco a forti tinte bianconere.

Lenta e prevedibile la manovra degli ospiti: l’assenza di Bonucci si fa sentire in fase di impostazione, con Bremer e Rugani che non riescono mai a verticalizzare il gioco, limitandosi spesso a tocchi in orizzontale. Il brasiliano è apparso impacciato in diverse circostanze, così come Alex Sandro, assolutamente abulico. Propositivo Kostic, che ha sfiorato il goal nell’ultima azione offensiva della Juventus: Vlahovic troppo isolato nella prima frazione di gioco, si risveglia nella ripresa ma complessivamente è lasciato non riesce ad incidere. Male Cuadrado, che sciupa una clamorosa occasione a tu per tu con Audero peccando di egoismo. Molto positivo, invece, l’ingresso in campo di Miretti, che rivitalizza una manovra apparsa inesorabilmente sterile. Ecco tutti i voti:

JUVENTUS (4-3-3) Perin 6,5, Danilo 6, Rugani 5,5, Bremer 5, Alex Sandro 5 (’46 De Sciglio 6), Mckennie 5 (’62 Miretti 6,5), Locatelli 6 (’82 Rovella 6), Rabiot 6, Kostic 6, Vlahovic 5,5, Cuadrado 5 (’77 Kean 6).