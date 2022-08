Sampdoria-Juventus probabili formazioni | Dubbio Allegri in difesa

Questa sera secondo impegno in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, che sarà ospite della Sampdoria. Le ultime sulle formazioni.

Dopo aver battuto il Sassuolo all’esordio in serie A adesso i bianconeri hanno intenzione di proseguire nella loro marcia a punteggio pieno. Questa trasferta dunque sarà molto importante per confermare i progressi di una squadra che non fa mistero di puntare allo scudetto. Certo la fortuna non sta dando una mano all’allenatore in questa fase della stagione, visto che Allegri si trova a dover fare i conti con una lista importante di infortunati.

Per questa partita non ci sono a disposizione due acquisti importanti arrivati in estate, vale a dire Pogba e Di Maria. Entrambi infortunati così come Chiesa, Kaio Jorge, Szczesny e Bonucci. Scelte dunque limitate per il tecnico della Juventus che deve comunque sciogliere ancora un paio di dubbi.

Il primo riguarda la difesa. Chi giocherà tra Rugani e Gatti? Allegri in conferenza stampa non ha dato indicazioni in merito, la bilancia sembra pendere dalla parte dell’ex Frosinone. A destra ci darà Danilo, con Rabiot titolare a centrocampo nonostante sia stato al centro di tante voci di mercato nell’ultimo periodo. In attacco nel tridente ci sarà spazio per Cuadrado e per il debutto dal primo minuto di Kostic. Con Vlahovic ovviamente terminale offensivo. Nella Sampdoria una sola punta, Caputo, ma occhio a Djuricic e Sabiri che hanno grandi potenzialità tecniche. In mediana l’ex Roma Villar.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Sabiri, Villar, Rincon, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.