Calciomercato Juventus, contatto decisivo: via in prestito

Calciomercato Juventus, c’è l’ipotesi della cessione in prestito per il giocatore. Tutti i dettagli sulla potenziale operazione.

Sono ore decisive non solo per il mercato in entrata. La Juventus lavora anche alle potenziali cessioni. Tra i possibili arrivi in mediana, desta sempre interesse Paredes, il play che servirebbe al centrocampo di Allegri, un giovane come Fagioli potrebbe finire in prestito in un altro club di Serie A.

Come scrive ‘Romeo Agresti’ sul proprio profilo Twitter, la Juventus starebbe lavorando ad una soluzione che accontenti il giocatore e che possa garantirgli la possibilità di giocare di più. Ipotesi che lo vedrebbe, quindi, di nuovo protagonista in Serie A.

Calciomercato Juventus, Fagioli via in prestito | Possibile destinazione in Serie A

Già qualche settimana fa si era parlato dell’ipotesi di rivederlo nuovamente protagonista alla Cremonese. Il club che l’ha “lanciato”, o meglio, il club che ha raggiunto la qualificazione in Serier A anche grazie al suo ausilio. La precedente stagione, infatti, Fagioli fu uno dei veri e propri protagonisti della qualificazione nella massima serie del campionato italiano. Il club neopromosso è un opzione.

Ma oltre alla Cremonese potrebbero farsi sotto anche altri club della Serie A. La volontà del club bianconero è di permettergli un minutaggio maggiore rispetto a quello che potrebbe avere, adesso, alla Juventus. Staremo a vedere quale sarà la destinazione.