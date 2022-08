Calciomercato, batticuore Juventus: “Ci proveranno fino alla fine”

Continuano voci e rumors di calciomercato che riguardano la Juventus quando manca sempre meno alla chiusura delle trattative.

La società bianconera continua a lavorare sodo in questo periodo per accontentare le richieste dell’allenatore. C’è la necessità almeno di altri due innesti, un centrocampista e una punta, ma non si esclude anche un intervento sulla corsia sinistra di difesa. Cosa succederà nelle prossime ore? Di sicuro i tifosi si aspettano novità al più presto, anche perché il campionato e la Champions League vedranno tante gare in pochi giorni e serve avere una rosa ampia e di qualità.

Il rinforzo per il centrocampo si chiama Leandro Paredes, è lui il prescelto della dirigenza. Giocatore che conosce bene la serie A visti i suoi trascorsi e che sarebbe ben felice di una sua nuova esperienza nel nostro campionato.

Calciomercato Juventus, Paredes continua a rimanere in cima alla lista dei rinforzi

Che il centrocampista argentino continui a rimanere l’obiettivo primario della Juventus per rinforzare il centrocampo lo ha sottolineato anche il giornalista Romeo Agresti, che a Juventibus ha sottolineato come i bianconeri “faranno di tutto” per provare a prendere il giocatore del Psg.

Paredes è un regista puro, una figura che in questo momento sembra mancare nella squadra di Massimiliano Allegri. Anche i tifosi sui social approvano quella che sarebbe una scelta importante per il gioco bianconero. C’è bisogno i un playmaker che sappia far girare la palla velocemente e l’ex Roma sarebbe un rinforzo di spessore. Ma prima di un nuovo arrivo c’è bisogno che a centrocampo parta qualche elemento in modo da non appesantire troppo il monte degli ingaggi.