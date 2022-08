Calciomercato Juventus, la Roma non fa paura: l’asso nella manica di Cherubini

Calciomercato Juventus, adesso aspetta solo a Cherubini chiudere l’operazione. Tutti i dettagli del possibile, grande, colpo.

Negli ultimi giorni è emersa una possibilità di vedere Paredes di nuovo nella Capitale. La difficoltà dell’operazione in uscita Rabiot – Manchester ha gettato leggermente nel panico la dirigenza bianconera che adesso potrebbe essere costretta a cedere un altro centrocampista in rosa.

Come però comunicano i colleghi di ‘asromalive.it’, qua il link al pezzo, sottolineano che: “Ad oggi non c’è stato alcuni tentativo di inserimento di Pinto durante questa fase di stallo. L’entourage del calciatore non ha ricevuto alcuna chiamata dalla Capitale e aspetta che la situazione in casa bianconera possa sbloccarsi”. Insomma un vero e proprio via libera per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, la Roma si defila | Paredes sempre più vicino

Il club giallorosso avrebbe, dunque, considerato altre piste lasciando, di fatto, perdere il possibile, grande, ritorno dell’argentino a Roma. Adesso il play del Psg potrebbe, presto, diventare bianconero visto che ci sarebbe già un accordo tra il giocatore e il club di Andrea Agnelli. Allegri si aspetta un colpo del genere e vista la prestazione di ieri, purtroppo deludente in mediana, ad oggi, un regista serve come il pane. Pertanto, senza troppi indugi, Paredes viene considerato priorità per il centrocampo di questa Juventus. Si aspetta solo il via vai definitivo e poi l’annuncio che potrebbe non tardare ad arrivare. Proprio sabato ci sarà l’incontro più importante, la sfida con una delle pretendenti dello scudetto. La Juventus, infatti, incontrerà proprio la Roma all’Allianz Stadium.