Calciomercato Juventus, qualificazione UFFICIALE: si sblocca il ritorno

Calciomercato Juventus, la qualificazione che sblocca il ritorno: la trattativa potrebbe chiudersi da un momento all’altro.

Juventus molto attiva in queste ore sia sul fronte entrato che su quello legato alle uscite. Ragion per cui, oltre alle svolte sempre più vicine per gli affari legati a Milik e Paredes, che potrebbero vestire la maglia bianconera a stretto giro di posta, interessanti novità trapelano anche sul fronte uscite.

Come riferito da Sky, la Dinamo Zagabria, che da pochi istanti ha estromesso il Bodo Glimt dalla Champions League, imponendosi ai preliminari ed impedendo ai norvegesi di approdare alla fase a gironi, potrebbe concludere la trattativa per il ritorno di Marko Pjaca.

Il classe ’95, reduce dalle esperienze in prestito al Genoa e al Torino, è ancora sotto contratto con i bianconeri, fino al 2023. Tuttavia, Max Allegri non lo vede come una pedina funzionale al proprio progetto tecnico: ragion per cui, in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato si cercherà di trovargli una soluzione. Negli ultimi giorni è ritornata in auge l’ipotesi Dinamo, squadra nella quale Pjaca è cresciuto ed è esplodo calcisticamente. Ecco quanto riferito da Di Marzio: “Se la Dinamo Zagabria dovesse passare il turno (come è effettivamente accaduto, ndr), Pjaca potrebbe ritornare nella squadra in cui era esploso“.