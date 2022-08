Calciomercato Juventus, “sacrificio” obbligato | E Mou se la gode

Calciomercato Juventus, contatti sempre più frequenti con tra i bianconeri e il direttore generale della Roma Tiago Pinto.

Gli infortuni eccellenti sono purtroppo uno dei temi principali di queste prime giornate di campionato. E la Juventus ne sa qualcosa, avendo perso Angel Di Maria nella gara d’esordio contro il Sassuolo. L’argentino, arrivato lo scorso luglio a parametro zero, era stato il mattatore assoluto della sfida coi neroverdi. Ma ha potuto esibire le sue immense qualità per un solo tempo di gioco. Nella ripresa, infatti, è stato costretto a rientrare negli spogliatoi per via di un problema muscolare. Tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri solamente a settembre. Tuttavia, la sua assenza si è avvertita eccome nella trasferta di Genova con la Sampdoria, coi bianconeri che sono apparsi privi di idee.

La dea bendata ha voltato le spalle anche alla Roma, che pochi giorni fa ha dovuto fare i conti con il brutto infortunio occorso a Georginio Wijnaldum, arrivato nella Capitale solamente da un paio di settimane. Neanche il tempo di festeggiare il suo acquisto, che la tifoseria giallorossa dovrà attendere addirittura il 2023 per rivederlo all’opera.

Calciomercato Juventus, la Roma insiste per Zakaria

La lunga assenza del centrocampista olandese ex Liverpool e Psg costringe la Roma a tornare quanto prima sul mercato. Serve qualcuno che possa sostituire Wijnaldum almeno fino a dicembre e il club capitolino sembra essere tornato sulle tracce di Denis Zakaria, già seguito ai tempi del Borussia Monchengladbach. Il direttore generale giallorosso Tiago Pinto avrebbe avuto dei contatti con la Juventus, che potrebbe “sacrificare” il nazionale svizzero per poter sbloccare alcune trattative in entrata (Paredes del Psg su tutti).

La #Juventus sta prendendo #Milik ( solo 4 volte in doppia cifra nei campionati in cui ha giocato nelle ultime 10 stagioni) e cedendo #Zakaria, molto probabilmente alla Roma (perché Arthur e Rabiot risultano invendibili).

🤦‍♂️ — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) August 24, 2022

Con Rabiot e Arthur che per adesso “risultano invendibili”, come sottolinea in un tweet il giornalista Marcello Chirico, i bianconeri starebbero pensando di privarsi del centrocampista elvetico, che in ogni caso finora ha avuto poco spazio con Massimiliano Allegri.