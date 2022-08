Juventus-Roma, Allegri può sorridere: doppio recupero last minute

Juventus-Roma, sorriso e sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri dopo le notizie non proprio felicissime degli ultimi giorni.

Non sono state ore molto facili in casa bianconera, alla luce delle diverse critiche abbattutesi su mister Massimiliano e, in generale, su una squadra che ha già compiuto il primo passo falso dopo 180 minuti di Serie A. Ben memori di quanto accaduto lo scorso anno, i tifosi si auguravano di non iniziare a dissipare punti contro le squadre più alla portata.

Già alla seconda di campionato, però, la Vecchia Signora ha perso contatto con l’Inter e il Napoli, a causa del pareggio di Genova contro la Sampdoria che non poche polemiche e discussioni ha generato. Questo soprattutto alla luce delle dichiarazioni del tecnico, dai più presentato come il fautore principale delle difficoltà incontrate in questi mesi dalla squadra.

Juventus-Roma, le condizioni di Bonucci e Szczesny

In attesa di comprendere se e quali mosse saranno ponderate dalla società sul fronte del mercato, giungono significativi aggiornamenti sulla gara in programma nel fine settimana. Sabato la Juventus ospiterà infatti la Roma di Mourinho, in una gara che ha sempre un sapore fascinoso e rappresentante un delicato incontro per entrambe le realtà coinvolte.

Al netto delle non meno pesanti assenze di Wijnaldum e Zaniolo tra i giallorossi, anche la Vecchia Signora dovrà rinunciare a diverse pedine importanti. A partire dall’ormai da tempo fermo Chiesa, infortunatosi proprio contro la Roma a gennaio, fino ad arrivare a Pogba e Di Maria.

Maggiore ottimismo, invece, per Bonucci e Szczesny, come riferito da Romeo Agresti. Questo infatti il suo annuncio a riguardo. “Verso #JuveRoma: #Bonucci vuole esserci e, in accordo con lo staff tecnico/medico, si arriverà a una decisione. Possibilità che giochi dall’inizio? Ci sono. Segnali positivi dal fronte #Szczesny, ormai recuperato“.