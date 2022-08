Juventus, pugno duro dell’UEFA: scatta la punizione

By

Juventus, adesso potrebbe esserci la penalizzazione per la società di Andrea Agnelli. Tutto quello che potrebbe succedere.

Giusto ieri si era parlato della situazione riguardo le eventuali sanzioni previste per i club italiani dalla Uefa. Oggi ci sarebbe infatti il verdetto, ecco cosa rischia la società di Andrea Agnelli.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, come viene riportato anche da ‘Calciomercato.it’, che di sua volta cita ‘The Times’, per Juventus e Milan dovrebbe esserci solo una ammenda piuttosto blanda e nulla di più preoccupante. Il periodo di riferimento per le sanzioni, infatti, risale a quello della stagione 2020-2021.

Juventus, multa da 3 milioni dalla Uefa

I bianconeri, in questa stagione, al momento, stanno chiudendo con un saldo positivo di circa 30 milioni di euro. Un risanamento che, dunque, dovrebbe portare a una multa di “soli” 3 milioni di euro.

Cosa, invece, diversa per l’Inter e Roma. E ovviamente, come riferisce il ‘Times’, non solo i club italiani saranno colpiti. Il Psg infatti potrebbe avere l’ammenda “più cara” da circa 10 milioni di euro.