TV PLAY | Calciomercato Juventus, esonero Allegri: “Dopo il Mondiale”

Il calciomercato, quello dei calciatori chiuderà ufficialmente il prossimo giovedì 1 settembre, con la Juventus che si può dire sicuramente regina effettiva di questa sessione di mercato. Oltre a questo mercato , però, ce n’è uno che è sempre aperto, quello degli allenatori e, secondo una indiscrezione che ha a dir poco dell’incredibile, la Juventus potrebbe dover avere a che fare anche con quello.

Dopo un pre-stagione non così entusiasmante e le non eccelse prestazioni delle prime due gare di stagione, di cui una pareggiata 0 a 0 con la Sampdoria, i media si sono già scatenati contro Massimiliano Allegri, etichettandolo come poco adatto al ruolo che ricopre e cose simili. Tutto nella norma, insomma, poiché si sa che dopo un pareggio con una squadra di metà classifica le critiche arriveranno, se non fosse che qualche verità dietro le tante critiche sembra esserci per davvero.

Calciomercato Juventus, se le cose non migliorano per Allegri potrebbe essere esonero

L’indiscrezione lanciata dal giornalista Campi, per il quale la pesantezza dell’ambiente bianconero si potrebbe presto tradurre in un esonero di Allegri arriva direttamente da Campi, ma suona più come un parere personale che come una vera e propria indiscrezione. Sebbene lo stesso giornalista abbia rivelato che un esonero post Roma è davvero molto improbabile, c’è da dire che invece diverse sono le sue posizioni a lungo termine: infatti secondo Campi qualora Allegri non dovesse riuscire a tenere la Juventus nelle prime tre posizioni a Gennaio si potrebbe prefigurare per lui un esonero, con Deschamps come più probabile suo sostituto e uomo, sempre secondo il suo parere, per concludere il campionato nel migliore dei modi.