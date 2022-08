Calciomercato, gironi galeotti: la Juve ha chiuso un altro colpaccio

By

Si sta avvicinando la fine del calciomercato estivo e la Juventus continua ad andare a caccia di rinforzi in tutti i reparti.

Nel weekend la squadra di Allegri è attesa da un altro duro confronto in campionato, visto che dovrà affrontare la Roma di Mourinho. Intanto ci si avvicina alla conclusione di un calciomercato che ha portato a Torino dei grandi giocatori come Pogba e Di Maria. Ma che dovrà portare anche altri elementi alla corte di Allegri da qui alla fine delle trattative fissate per giorno 1 settembre.

Sul nome di chi sarà il nuovo attaccante bianconero non sembrano ormai esserci dubbi. Milik rimane il primo obiettivo e l’affare è destinato ad andare in porto. Ma la Juve adesso vuole stringere anche per l’arrivo di un nuovo centrocampista, quel playmaker tanto richiesto dall’allenatore bianconero.

Calciomercato Juventus, accordo per Paredes: 15 milioni

Stiamo parlando di Leandro Paredes, regista argentino pronto a lasciare il PSG. L’ex calciatore della Roma pare non vedere l’ora di tornare a calcare i campi della serie A. Secondo quanto riportato da “L’Equipe”, Juve e Psg hanno praticamente chiuso l’operazione, intavolando la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

I tifosi non vedono l’ora di vederlo con la maglia bianconera addosso. Nelle prime due uscite stagionali la Juventus ha palesato qualche difficoltà proprio sul piano del palleggio e Allegri ha gettato nella mischia anche il baby Miretti proprio per mancanza di alternative nella figura di playmaker.