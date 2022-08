Calciomercato Juventus, il voltafaccia è definitivo: se lo prende lo United

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: l’ormai ex obiettivo bianconero potrebbe presto far ritorno in Inghilterra.

I motivi della scelta, a quanto pare, sarebbero di natura tecnica ma soprattutto economica. La Juventus, di comune accordo con il suo allenatore Massimiliano Allegri, ha soppesato tutto, valutando ogni “pro” e ogni “contro”. Ed alla fine ha deciso di abbandonare definitivamente la pista che conduceva a Memphis Depay, attaccante olandese che non trova più spazio a Barcellona. Gli ha preferito Arkadiusz Milik, giocatore dalle caratteristiche diverse ma ma in questo momento più funzionale al gioco del tecnico livornese. Allegri, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, aveva chiesto qualcuno che non avesse ambizioni da titolare, forse per evitare di mettere troppa pressione a Dusan Vlahovic.

Vero, l’ex Lione è più duttile ed offriva sicuramente più soluzioni rispetto al polacco ma alla fine si è virato sulla soluzione meno dispendiosa, con l’obiettivo di non appesantire ulteriormente il monte ingaggi. Impossibili, infatti, trovare un accordo al ribasso con gli agenti di Depay, il motivo principale della frenata improvvisa per il blaugrana.

Calciomercato Juventus, Depay potrebbe tornare al Manchester United

Il futuro di Depay, ad ogni modo, non sarà in Catalogna. Xavi non lo vede, gli preferisce altri e nei prossimi giorni l’olandese dovrebbe rescindere il contratto firmato appena un anno fa. La sua prossima destinazione, come riporta il quotidiano catalano Sport.es, potrebbe essere il Manchester United, in cerca di un attaccante.

I Red Devils sono ormai ai ferri corti con Cristiano Ronaldo, che verosimilmente alzerà i tacchi prima della fine del mercato. Per Depay si tratterebbe di un ritorno: giocò ad Old Trafford per due stagioni, dal 2015 al 2017, prima di essere ceduto in Francia, al Lione, dove la sua carriera ebbe un’enorme impennata.