Calciomercato Juventus, Di Maria si porta l’amico: accordo vicinissimo

Calciomercato Juventus, sembra ormai agli sgoccioli la trattativa che porterà il grande amico di Di Maria in bianconero.

Accordo ormai prossimo tra le parti. Paredes è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus. Lo comunica anche ‘Marco Giudi’ su Twitter che si sofferma sul fatto che il giocatore è assistito dallo stesso agente che ha portato Di Maria in bianconero.

Lisandro è infatti l’agente che potrebbe portare un altro argentino alla corte di Allegri. Il play del centrocampo potrebbe finalmente arrivare. Già di oggi di deciderà la formula dell’operazione.

Calciomercato Juventus, Paredes ad un passo

La Juventus potrebbe così finalmente avere il suo regista a centrocampo. Dopo la brutta prestazione alla seconda giornata, i bianconeri voglio subito voltare pagina e tentare la difficile impresa (in casa) contro i rivali ai vertici: la Roma dell’ex Paulo Dybala.

Sabato, infatti, la Juventus incontrerà la Roma nel proprio stadio di casa, l’Allianz di Torino. Per l’occasione Allegri vuole subito rispondere alle critiche e per farlo dovrà avere il massimo dai suoi ragazzi. Ancora difficile pensare Paredes già in rosa ma i tempi sono molto accelerati e si potrebbe chiudere anche prima del weekend. Non ci resta che aspettare l’ufficiale fumata bianca.