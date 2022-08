Calciomercato Juventus, “spedito” subito a casa: il ritorno dura poco

Calciomercato Juventus, rispedito immediatamente al mittente. Ritorno temporaneo e nuova soluzione già pronta.

Non solo lamentele nei confronti di Allegri dopo la gara con la Sampdoria o attesa per il sorteggio dei giorni di Champions League. Queste ore stanno regalando non poche emozioni anche sul fronte mercato, alla luce della da tempo nota necessità del club di consegnare le ultime pedine al mister al fine di ovviare alle emergenze presenti in determinate regioni di campo.

Archiviato il discorso Depay e chiusa la trattativa per Milik, bisogna adesso comprendere in che modo la Juventus organizzerà gli ultimi giorni di una campagna acquisti che ha comunque saputo regalare non poche emozioni, permettendo alla piazza di accogliere elementi importanti quanto funzionali. Da Di Maria a Pogba, passando per Bremer o Kostic: sono state tante le capacità palesate da Cherubini in questo mese ma alla dirigenza tutta spetta adesso il rush finale.

Calciomercato Juventus, ritorno immediato ma breve per Frabotta

Giusto però evidenziare come la Juventus debba concentrarsi su più fronti. A partire da quello delle uscite, laddove si registrano ancora diversi esuberi, l’allontanamento dei quali potrebbe favorire e accelerare le ultime trattative in entrata. Attendendo novità in tale ambito, riportiamo le ultime sullo scenario Frabotta.

Rappresentante un esterno non poco promettente durante la stagione di Pirlo, il classe ’99 non è mai esploso tanto quanto ci si aspettasse. Approdato in prestito al Lecce, lascerà a breve i giallorossi per tornare a Torino. Il regressus ad uterum durerà però poco dal momento che, come riferisce Sky Sport, si segnalano diversi interessamenti nei suoi confronti. Tra questi anche quello del Genoa.