Calciomercato Juventus, voltafaccia non dimenticato: la Roma fa saltare tutto

Calciomercato Juventus, la Roma vuole un nuovo centrocampista ma adesso la pista bianconero sembra allontanarsi: tutti i dettagli.

La Roma vuole concentrarsi in mediana regalando un nuovo interprete a Mou dopo l’infortunio di Wijnaldum. Negli ultimi giorni si era parlato anchedi un ipotesi tutta bianconero. Nel toto nomi era finito pure lo svizzero Zakaria.

Ma stando a quanto scrive ‘Il Tempo’, Pinto ci avrebbe ripensato, scartando a priori la pista che porterebbe al centrocampista svizzero, dopo che la scorsa stagione, a gennaio, lo svizzero scelse proprio i bianconeri. La Juventus, pertanto, potrebbe tenere ancora con se Zakaria.

Calciomercato Juventus, Zakaria potrebbe rimanere | La Roma si tira fuori

Il club giallorosso si chiamerebbe fuori rivalutando quindi l’ipotesi iniziale. Pinto guarderà altrove e nonostante gli apprezzamenti di Mou, non sarà Zakaria il rinforzo in mediana, almeno così scrive il quotidiano ‘Il Tempo”.

Per il momento, dunque, operazione decisamente in stand by. La Juventus però è concentrata comunque sul possibile grande colpo in entrata, il nome del regista è ciò che, in questo momento, obbliga la società a fare riflessioni importanti. C’è bisogno del play e in questo senso l’arrivo di Paredes potrebbe essere molto vicino a prescindere dall’uscita degli altri centrocampista sul mercato. Oltre a Zakaria, c’è sempre Arthur con le valigie in mano. Il brasiliano è stato – per lungo tempo – vicino al Valencia di Gattuso ma adesso l’operazione sembra frenata.