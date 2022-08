Assalto disperato della Juventus: la risposta di Simeone non si è fatta attendere

Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono nel mirino il difensore dell’Atletico Madrid, tutti i dettagli dell’operazione.

I bianconeri avrebbero messo nel mirino uno dei difensore dell’Atletico Madrid. Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, la società bianconera a quasi gong finale del mercato, avrebbe messo gli occhi sul laterale Lodi.

Tempestiva è stata però la risposta di Simeone che non intende privarsi del suo terzino. Pertanto, almeno per il momento, i bianconeri sembrano tagliati fuori dalla possibilità di averlo in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, piace Lodi in difesa ma Simeone chiude alla cessione

Renan Lodi per la difesa sarebbe un ottimo rinforzo ma per il momento i Colchoneros non intendono privarsene. Il solo Alex Sandro sulla sinistra, con De Sciglio non bastano. Ceduto Pellegrini in prestito, i bianconeri si concentrano su un altro potenziale acquisto proprio nel ruolo del laterale sinistro.

Lodi è un nome che piace ma potrebbero finire nel mirino anche altri profili. C’è però da tenere in considerazione che il mercato è quasi verso la fine dei battenti, pertanto, qualora i bianconeri volessero mettere a segno altri colpi, dovranno farlo in tempi celeri. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma così com’è la squadra, almeno secondo la dirigenza, avrebbe bisogno di un ulteriore ausilio sulle fasce.