Calciomercato Juventus, la decisione è inamovibile: “Non vuole tornarci”

Calciomercato Juventus, il giocatore è inamovibile e non ha nessuna intenzione di cambiare idea: “Non vuole tornarci”

Per fare spazio a Paredes sono stati messi quasi tutti in discussione in mezzo al campo. Tranne quelli che ovviamente Allegri vede e che non vorrebbe cedere. Uno di questi, onestamente, fino a poco tempo fa, sembrava anche Zakaria, il centrocampista che la Juve ha preso lo scorso gennaio per 8 milioni di euro e che adesso potrebbe anche cedere per liberare quella casella in mezzo al campo che serve per tesserare l’argentino del Psg. Diverse squadre hanno fatto un sondaggio per il centrocampista svizzero, anche la Roma nell’ultimo periodo. Ma è soprattutto dalla Bundesliga che sono arrivate delle richieste sicuramente più concrete.

Si è parlato non solo del Borussia Dortmund ma anche del Bayer Leverkusen, in enorme difficoltà in questo momento dopo tre sconfitte in altrettante partite. Ma la decisione di Zakaria non sembra poter cambiare.

Calciomercato Juventus, Zakaria non si muove

“Il calciatore non sembra intenzionato a ritornare in Bundesliga, e men che meno in un club ultimo in classifica”. Così ha spiegato Sky Sport, che svela quindi che le possibilità di un addio, almeno per quanto riguarda il campionato tedesco, sono praticamente nulla e non sembra ci possano essere possibilità per far cambiare idea al giocatore. Che magari vorrebbe pure partire, visto che è stato messo in discussione dopo soli 8 mesi dal suo arrivo a Torino, ma che almeno vorrebbe scegliersi la destinazione. L’operazione in uscita comunque appare davvero in salita: le richieste della Juve si aggirano intorno ai 18-20 milioni di euro per il tesserino dello svizzero. Un cifra che non tutti sembrano aver intenzione di mettere sul piatto.