Sorteggi Uefa Champions League, le urne di Istanbul hanno dato la propria sentenza. Ecco le prossime avversarie di Juventus e non solo.

Non solo calciomercato, polemiche o attese per la gara contro la Roma, destinata ad avere un importante valore alla luce del passo falso di Genova la scorsa domenica. In questi giorni non poca attenzione è stata dedicata anche alle possibili avversarie della Vecchia Signora in Champions League, da anni competizione che si cerca di onorare nel miglior modo possibile ma divenuta causa di reiterate e importanti delusioni.

Archiviate ormai le parentesi di una Juventus in grado di arrivare in finale e di essere annoverata tra le possibili vincitrici, il piano della dirigenza e del club tutto è da tempo quello di tornare a competere come una volta. Fondamentale però l’operare con intelligenza e pragmatismo, ragionando step by step.

Sorteggio Uefa Champions League: tutte le fasce complete

Rispettando questo modo di fare, ci limitiamo qui dunque a presentare gli accoppiamenti generati dal sorteggio di Istanbul, tenutosi in questi minuti e rappresentante la catalisi di un iter europeo il cui inizio è fissato alla prima settimana di settembre. Queste le fasce dalle quali sono state sorteggiate le avversarie degli uomini di Allegri ma anche di Milan, Inter e Napoli.

Prima fascia: Bayern Monaco (Ger), Manchester City (Ing), Real Madrid (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Ajax (Ola), Porto (Portogallo), Eintracht Francoforte (Ger), MILAN (ITA)

Seconda fascia: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Barcellona (Spa), JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Lipsia (Ger), Tottenham (Ing)

Terza fascia: Borussia Dortmund (Ger), Salisburgo (Aus), Shakhtar Donetsk (Ucr), INTER (ITA), NAPOLI (ITA), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Benfica (Por)

Quarta fascia: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Celtic (Sco), Viktoria (Rep. Ceca), Maccabi (Isr), Rangers Glasgow (Sco), Copenaghen (Dan), Dinamo Zagabria (Cro)

Sorteggio Uefa Champions League, le avversarie della Juventus e non solo: i gironi completi

17.45 Sta per iniziare il sorteggio relativo alla divisione in fase a gironi della prossima edizione della Champions League:

GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

GIRONE E

GIRONE F

GIRONE G

GIRONE H