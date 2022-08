Calciomercato Juventus, addio al “ribelle”: erede top dalla rivale.

Nonostante i tanti colpi già messi a segno dalla dirigenza bianconera, è ormai risaputo che la Juventus, per essere davvero al completo e cercare di tornare finalmente a risplendere come un tempo, ha la necessità di chiudere quantomeno altri due giocatori. Per questo motivo, visto l’inesorabile avvicinarsi del termine di questo calciomercato, in questo momento la società sta lavorando moltissimo per tentare di raggiugere l’obiettivo prefissato.

Le carenze nella rosa che evidentemente società e allenatore vedono ancora presenti sono soprattutto a centrocampo e in attacco, con la necessità di andare a chiudere un regista che possa ridare gli equilibri al gioco Juventino e un attaccante che possa tappare un buco che presto si formerà. Questo perché ovviamente Cherubini & Co. stanno lavorando anche per far uscire qualche giocatore, tra cui molto probabilmente proprio un attaccante che sta trovando pochissimo spazio nelle gerarchie di Allegri.

Calciomercato Juventus, con il probabile addio di Kean avanti tutta su Zaniolo

Secondo quanto riportato su Twitter da Vincenzo Marangio, infatti, Moise Kean è dato vicinissimo all’addio con direzione Villareal o Valencia. Qualora il giovane italiano dovesse partire, però, la dirigenza dovrebbe appunto chiudere subito un colpo in attacco per sostituirlo, e il maggiore indiziato a ricoprire quel ruolo sembra essere proprio Nicolò Zaniolo, con il quale una trattativa sembra esserci ormai da molto tempo. Ovviamente nulla è dato per fatto, soprattutto dopo le ottime prestazioni e l’intesa con i compagni dimostrate in questo inizio stagione dal giovane fantasista italiano, che potrebbe essere per questo trattenuto dalla Roma.