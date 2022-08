Calciomercato Juventus, salta il ritorno: doppia opzione in fumo

Calciomercato Juventus, bianconeri alle prese con il difficile piazzamento degli esuberi: il “niet” arriva a sorpresa.

Due mesi sono volati in fretta. Ci sono ancora pochi giorni di tempo per sistemare la rosa e completare il puzzle con i pezzi mancanti, poi arriverà il suono del fatidico gong. La Juventus, come tutte le altre squadre, sta cercando di accelerare e nelle ultime ore ha chiuso il colpo Milik. L’ex attaccante del Marsiglia, con un importante passato in Italia al Napoli, da questa mattina è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero.

Il polacco sarà la prima alternativa a Dusan Vlahovic, il cosiddetto bomber “di riserva” che aveva richiesto Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni la Juventus tenterà di mettere mano al centrocampo, il reparto che in questo momento dà meno garanzie, complice anche l’infortunio occorso a Paul Pogba. L’obiettivo principale si chiama Leandro Paredes del Psg, ma la trattativa sta tirando per le lunghe. L’argentino dovrebbe sbarcare ugualmente a Torino: un accordo è già stato raggiunto, serve solamente liberare uno slot nella rosa per portarlo alla Continassa in prestito con diritto di riscatto. Che come, riporta Sky Sport, può diventare obbligo nel caso in cui si raggiungessero una serie di obiettivi.

Calciomercato Juventus, la Dinamo Zagabria non è interessata a Pjaca

Bianconeri, dunque, molto attivi anche sul fronte uscite. Il direttore sportivo Federico Cherubini sta provando in tutti i modi a liberarsi degli esuberi. Uno di questi è Marko Pjaca: l’attaccante croato è da diversi anni di proprietà della Juventus ma non fa più parte dei suoi piani. A luglio si era parlato di un possibile prestito alla Sampdoria ma alla fine non se n’è fatto nulla, con il giocatore che ha rifiutato la destinazione. Dopo il prestito al Torino, pertanto, è probabile che Pjaca rimanga alla Juve. Nelle scorse ore aveva preso piede l’ipotesi Dinamo Zagabria, fresca di qualificazione alla fase a gironi di Champions League. La formazione croata – dove Pjaca è cresciuto – tuttavia avrebbe altri piani, come riporta il giornalista Romeo Agresti. La Samp, invece, si sarebbe defilata del tutto.