Calciomercato, è stato messo alla porta: la Juventus lo strappa con lo sconto

Calciomercato, hanno deciso di metterlo alla porta: la Juventus ci prova con lo sconto superando la concorrenza degli altri club

Non è da escludere che in casa bianconera ci possa essere un altro innesto di valore, soprattutto dietro, e precisamente come terzino sinistro. Dopo il saluto a Pellegrini, e con Alex Sandro che come sempre da un poco di tempo a questa parte non convince nessuno, Cherubini starebbe cercando un affare, e guarda a quanto pare all’Atletico Madrid. Nonostante non sia stato trovato un accordo per il riscatto definitivo di Morata, i rapporti tra i due club rimangono decisamente ottimi.

E il nome che circola è quello di Renan Lodi. Così come spiegato da Todofichajes.com, l’esterno non rientra più nei piani di Simeone, che ha deciso di cederlo. Ci hanno provato diverse squadre, a quanto pare: il Manchester City, il Nizza e il Nottngham. Ma con nessuno è stato trovato un accordo. Adesso c’è l’inserimento della Juventus e secondo quanto scritto dal portale spagnolo, in casa Atletico affinché questa operazione in uscita possa andare a buon fine, si starebbe pensando non solo a cederlo in prestito, ma anche a dare un taglio alle proprie richieste economiche.

Calciomercato Juventus, Lodi con lo sconto

A quanto pare anche il calciatore si starebbe convincendo di abbassare quelle che sono le sue richieste d’ingaggio per andare via in maniera definitiva e chiudere la questione in pochissimo tempo. Lodi ha capito che di spazio per lui non ce ne sarà in questa annata e vuole giocare. E allora ecco l’apertura che potrebbe così mandare davanti a tutti la Juventus. In Spagna sono convinti che la partenza sia sicura. E la Juventus valuta molto attentamente questa pista.