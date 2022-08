Juventus, sospiro di sollievo Di Maria: fissata la data del rientro

Juventus, sospiro di sollievo per Allegri: fissata la data del rientro di Di Maria. Ecco quando tornerà in campo il Fideo

Un mezzo sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri. Che sicuramente non sperava certamente di perdere subito Angel Di Maria: l’argentino infortunatosi alla prima giornata di campionato ne avrà ancora per un poco di tempo. Salterà sicuramente le prossime tre giornate di campionato, e bisognerà capire se sarà disponibile al debutto in Champions League. Ma fortunatamente i tempi non sono lunghissimi. Ripetiamo: un mezzo sorriso per il tecnico livornese.

La notizia di questo rientro che comunque è ormai prossimo – al massimo potrebbero servire altri quindici giorni ma la sensazione è che Di Maria stia spingendo per essere in campo prima – è data dall’edizione odierna di TuttoSport, che sottolinea come ormai il problema sia quasi del tutto messo alle spalle. Aveva iniziato col botto l’ex Psg, con la rete che aveva spaccato la partita contro il Sassuolo e con l’assist per Vlahovic per quel gol che aveva messo in cassaforte risultato e incontro. Poi il problema. All’inizio si pensava a qualcosa di più grave, poi gli esami strumentali del giorno successivo hanno allontanato quelle che erano state le idee peggiori.

Juventus, Di Maria quasi pronto

Quasi pronto, insomma, il rientro. Quasi pronto il ritorno in campo di Di Maria che potrebbe giocare di nuovo al fianco di Paredes, visto che la trattativa per il centrocampista sembra ormai in via di definizione. Troverà anche Milik, che è stato ufficializzato questa mattina. Volti nuovi. Con l’obiettivo di tornare a vincere presto.