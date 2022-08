Calciomercato Juventus, 30 milioni ed affare sbloccato: game over definitivo

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra fanno sul serio: potrebbe sfumare una volta per tutte l’obiettivo bianconero.

Nessun cambio di modulo all’orizzonte. Nell’undici iniziale che Massimiliano Allegri ha schierato contro la Roma si è rivista la difesa a quattro. Un segnale abbastanza inequivocabile del fatto che il tecnico livornese non abbia alcuna intenzione di voler passare a tre dietro, nonostante l’unico terzino sinistro “puro” rimasto in rosa sia Alex Sandro. Si pensava che l’arrivo di un esterno a tutta fascia come Kostic potesse far cambiare idea ad Allegri, ma non era nient’altro che un’ipotesi.

Il brasiliano è reduce da una stagione sottotono, dove non ha fatto particolarmente bene malgrado la fiducia dell’allenatore. Non sappiamo se questo, per lui, sarà l’anno del riscatto – il suo contratto scade proprio la prossima estate – ma in quella zona del campo la Juventus potrebbe intervenire per fare in modo che Allegri possa disporre di più soluzioni. Specie se l’ex Porto dovesse continuare ad andare a corrente alternata.

Calciomercato Juventus, Lodi a Nottingham: c’è l’accordo sulla formula

I bianconeri sono sulle tracce di Renan Lodi, esterno di proprietà dell’Atletico Madrid diventato improvvisamente la terza scelta per Diego Simeone. Il tecnico argentino dei Colchoneros in questo momento gli preferisce Carrasco e Saul e Lodi rischia seriamente di non essere convocato dal suo Brasile ai prossimi Mondiali. La sua volontà è quella di cambiare aria e l’Atletico in questi ultimi giorni di mercato avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Una formula che può fare comodo alla Juventus ma stando alle ultime indiscrezioni il futuro del giocatore sarà in Premier League.

Sta facendo sul serio la neopromossa Nottingham Forest, che ha praticamente stravolto l’intera rosa: sono arrivati ben 15 nuovi elementi per oltre 150 milioni. Secondo Daniel Trecca di calciomercato.it, la trattativa si è sbloccata, coni due club che si sarebbero accordati sul riscatto a 25 milioni di sterline. Parallelamente, a Madrid lavorano per portare nella capitale spagnola Sergio Reguilon, in uscita dal Tottenham.